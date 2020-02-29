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29 февраля • обновлено в 13:26
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Жителя Одесщины покусал бешеный шакал: диагноз подтвердился

1.1т
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В Одесской области дикий шакал 27 февраля искусал местного жителя.

Инцидент произошел в окрестностях села Базарьянка Татарбунарского района. Лабораторные исследования показали, что зверь был болен бешенством, пишет издание "УСИ".

Под Одессой бешеный шакал напал на человека (иллюстрация)

Под Одессой бешеный шакал напал на человека (иллюстрация)

vesti.uz

Судя по медицинскому отчету, опубликованному изданием, после нападения на человека шакала застрелили, а его голову отправили на обследование. Медики обнаружили в останках животного признаки вируса бешенства.

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По словам местных жителей, в последнее время шакалы стали угрозой для жизни и здоровья людей и домашних животных в Татарбунарском районе – они среди белого дня спокойно разгуливают по улицам селам, а по ночам не дают спать людям своим воем.

Под Одессой бешеный шакал напал на человека

Под Одессой бешеный шакал напал на человека

УСИ

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, один из районов Одесской области закрыли из-за бешенства, а с самолетов будут сбрасывать вакцину.

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Украина Одесса
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новости Одессы ЧП в Одессе
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
самые опасные украинские шакалы сейчас живут в Киеве...
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