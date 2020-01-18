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18 января • обновлено в 18:03
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"Белая горячка": пенсионер на Одесщине чуть не взорвал гранатой своих приятелей

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Пьяный пенсионер из Окнянского района на Одесщине чуть не взорвал гранатой своих приятелей, когда они пришли к нему в гости, потому что не узнал их.

После того, как он выгнал друзей из дома, угрожая гранатой, они вызвали полицейских. Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Одесской области.

Одесский пенсионер едва не взорвал друзей гранатой

Одесский пенсионер едва не взорвал друзей гранатой

ГУ Нацполиции в Одесской области

На место происшествия была направлена ​​следственно-оперативная группа полиции, а из Одессы в Окнянский район выехали специалисты-взрывотехники.

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Сначала хозяин дома отрицал наличие у него взрывчатки, однако при проведении обыска на кровати пенсионера была обнаружена граната РГД-5 и запал к ней. Пенсионер не объяснил, откуда у него граната, но сказал, что хранил ее несколько лет.

Теперь мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, неделей ранее мужчина в Одессе взорвал гранатой трех своих соседей.

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Место
Украина Одесса
Теги
граната драка с полицейскими новости Одессы
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