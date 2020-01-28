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28 января • обновлено в 15:33
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Авто ушло под землю: в Одессе автохам поплатился за парковку. Фото и видео

1.7т
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В Одессе на углу проспекта Небесной Сотни и улицы Инглези 28 января внедорожник провалился под землю.

Об этом сообщили в Telegram-канале Одесса INFO (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Машина глубоко завязла передними колесами в образовавшейся яме. Судя по всему, автохаму, припарковавшемуся на тротуаре, не обойтись без помощи другого автомобиля, чтобы выбраться из ловушки.

Авто ушло под землю: в Одессе автохам поплатился за парковку

Авто ушло под землю: в Одессе автохам поплатился за парковку

Одесса как она есть/Telegram

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, очередной автохам, бросивший свой автомобиль прямо на трамвайных путях в центре Одессы, вызвал транспортный коллапс.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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