Авто ушло под землю: в Одессе автохам поплатился за парковку. Фото и видео

В Одессе на углу проспекта Небесной Сотни и улицы Инглези 28 января внедорожник провалился под землю.

Об этом сообщили в Telegram-канале Одесса INFO (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Машина глубоко завязла передними колесами в образовавшейся яме. Судя по всему, автохаму, припарковавшемуся на тротуаре, не обойтись без помощи другого автомобиля, чтобы выбраться из ловушки.

Авто ушло под землю: в Одессе автохам поплатился за парковку Одесса как она есть/Telegram

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, очередной автохам, бросивший свой автомобиль прямо на трамвайных путях в центре Одессы, вызвал транспортный коллапс.

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