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11 февраля • обновлено в 17:16
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Авто разорвало: на Одесщине легковушка попала в жуткое ДТП с фурой. Видео

1.8т
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Под Одессой поблизости села Малодолинское произошло жуткое ДТП с участием легковушки и фуры.

Об этом сообщили в Telegram-канале xydessa (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Новости
Автобус с людьми и несколько авто попали в смертельное ДТП на Одесщине. Видео

На опубликованном видео видно, что в результате аварии у легкового автомобиля снесло половину корпуса. О жертвах и пострадавших информации пока нет.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, один человек погиб, двое травмированы в смертельном ДТП на окраине Одессы. Автомобиль Opel выскочил на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
ДТП новости Одессы
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