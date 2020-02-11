Авто разорвало: на Одесщине легковушка попала в жуткое ДТП с фурой. Видео

Под Одессой поблизости села Малодолинское произошло жуткое ДТП с участием легковушки и фуры.

Об этом сообщили в Telegram-канале xydessa (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На опубликованном видео видно, что в результате аварии у легкового автомобиля снесло половину корпуса. О жертвах и пострадавших информации пока нет.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, один человек погиб, двое травмированы в смертельном ДТП на окраине Одессы. Автомобиль Opel выскочил на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой.

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