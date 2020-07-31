Авария танкера Delfi: владельца судна лишили права поднимать судно после трех попыток

Владельца затонувшего в Одессе танкера Delfi лишили права самостоятельно поднимать судно после трех провальных попыток.

В течение двух месяцев подготовительных работ было потрачено 1,5 миллиона гривен, сообщает ТСН.

Судовладелец и подрядчик заверили, что они были готовы до 10 августа убрать танкер с пляжа, а траты были оценены в 2 миллиона гривен. Однако теперь эвакуация взяло на себя государство, а сумма расходов увеличилась почти до 25 млн грн.

"Выполнив практически 80% работ по готовности к тому, чтобы убрать судно, и 90% работы для того, чтобы судно развернуть и поставить на плав, нас просто отстранили, чтобы передать эту работу на тендерной основе и, вероятно, распылить бюджет", – отметил подрядчик Дмитрий Евдокимов.

"Это все ляжет на нашу компанию, то есть нам эти деньги нужно будет возмещать, но там нет такой суммы, чтобы потратить 24,6 миллиона. Мы готовы были сделать за свой счет", – добавил представитель компании-судовладельца Юрий Голиков.

При этом в администрации портов отрицают, что сумма завышена. По их словам, это расчеты специалистов.

"Была слабая материальная база, не был проведен должным образом расчетам глубины. Силы, на наш взгляд, были абсолютно недостаточными для организации такой работы", – подчеркнул начальник администрации Одесского морского порта Руслан Сахаутдинов.

В свою очередь эксперт портовой отрасли утверждает Александр Захаров считает, что убирать танкер надо было еще до начала курортного сезона, а все нынешние решения являются запоздалыми.

"Я считаю, что здесь полностью вина АМПУ, которые в последнее время стали заявлять, что это их право - убирать или не убирать. Нет, ваша обязанность был изначально не допустить, чтобы оно сюда попало. Но если вы это сделали, то надо было применять свое право и начинать по тендерной процедуре, хотя бы проект иметь", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июля во время одной из попыток поднять танкер Delfi оборвался металлический буксировочный трос.

Напомним, что 26 июля региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и ЧС после обращения Администрации морских портов Украины к Одесской ОГА приняла объявила крушение судна чрезвычайной ситуацией.