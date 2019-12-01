В Одессе решили продать Boeing-737 и танкер Delfi: цена вопроса

Турецкий Boeing 737, аварийно севший в аэропорту “Одесса” 21 ноября, продается “не дорого”. За авиалайнер продавец хочет всего 100 тысяч евро.

Информация об этом появилась на одном из сайтов частных объявлений. Как пишет автор объявления, самолету всего 12 лет, он “немного бит”, зато “не крашен”.

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“Продам самолет Boeing 737−800. Легкое б/у, почти 12 лет. Трохи бит, но не крашен. Made in USA. Самолет чуть-чуть устал от Turkish Airlines, поэтому захотел остаться у мамочки, так что продаю исключительно своим, за недорого и только кешем. Торг имеет место быть”, – написал автор объявления.

В Одессе продается аварийный Boeing 737 olx.ua (скрин)

В Одессе продается аварийный Boeing 737 Facebook Максима Болдина

Стоимость пассажирского Boeing продавец оценил в 100 тысяч евро.

Кроме аварийного авиалайнера на сайте продаж также предлагается к покупке танкер DELFI, который потерпел крушение у одесского побережья 21 ноября.

В Одессе продается аварийный танкер olx.ua (скрин)

Судно находится в исторической части города, а на борту – бытовая техника. Затонувшее судно с одесского побережья покупателю предлагают забрать самовывозом.

В Одессе продается аварийный танкер 7 канал

“Продам танкер, который расположен в исторической части города — на пляже "Дельфин". Состояние хорошее, на фото все видно. Без горючего, без экипажа, пока с бытовой техникой. Самовывоз”, – сказано в объявлении.

Целый, но малость аварийный, танкер обойдется покупателю всего в 189 тысяч долларов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 21 ноября, в аэропорту Одессы произошло крупное ЧП. При посадке не открылось шасси у лайнера, следовавшего рейсом Стамбул-Одесса. Самолёт совершил аварийную посадку и на сутки заблокировал работу Одесского аэропорта.

В этот же день танкер "Делфи" под молдавским флагом, попавший в сильный шторм у берегов Одессы 21 ноября, прибило к волнорезу одесского пляжа "Дельфин", где он практически затонул.

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