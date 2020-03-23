Аэропорт Одессы с 24 марта полностью прекращает работу из-за коронавируса

Одесский аэропорт с 24 марта полностью прекращает свою работу. Впрочем, как и все воздушные гавани страны, кроме "Борисполя".

Об этом у себя в Twitter сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Согласно решению правительства, завтра (24 марта) с 12:00 гражданам запрещено покидать Украину с туристической целью. Деятельность всех аэропортов, кроме Борисполя, - будет прекращена. Это касается исключительно пассажирских перевозок. Исключение составляют меры государственной необходимости по отдельным приказами соответствующих министерств. Мы понимаем, что решение непопулярное и неудобное. Но мы видим, что темпы распространения коронавируса растут. Поэтому имеем усиливать ограничительные меры", - написал премьер.

Денис Шмыгаль/Twitter Аэропорт Одессы с 24 марта полностью прекращает работу

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 21 марта в пресс-службе аэропорта Одессы заявили о временной приостановке работы до 4 апреля.

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