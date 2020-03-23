Главная Новости
23 марта • обновлено в 18:24
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Аэропорт Одессы с 24 марта полностью прекращает работу из-за коронавируса

316
Читать материал на украинском

Одесский аэропорт с 24 марта полностью прекращает свою работу. Впрочем, как и все воздушные гавани страны, кроме "Борисполя".

Об этом у себя в Twitter сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Согласно решению правительства, завтра (24 марта) с 12:00 гражданам запрещено покидать Украину с туристической целью. Деятельность всех аэропортов, кроме Борисполя, - будет прекращена. Это касается исключительно пассажирских перевозок. Исключение составляют меры государственной необходимости по отдельным приказами соответствующих министерств. Мы понимаем, что решение непопулярное и неудобное. Но мы видим, что темпы распространения коронавируса растут. Поэтому имеем усиливать ограничительные меры", - написал премьер.

Денис Шмыгаль/Twitter

Денис Шмыгаль/Twitter

Аэропорт Одессы с 24 марта полностью прекращает работу

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 21 марта в пресс-службе аэропорта Одессы заявили о временной приостановке работы до 4 апреля.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Михаил Бардин
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Одесса Происшествия

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги