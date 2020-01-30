5 млн долларов за директора ОПЗ: главе Фонда госимущества предложили рекордную взятку. Видео

Детективы НАБУ задержали троих мужчин при передаче первой части взятки главе Фонда госимущества Украины Дмитрию Сенниченко в размере 50 тыс. долларов. В целом дельцы предлагали чиновнику 5 млн долларов в год за содействие в назначении нужного им директора Одесского припортового завода.

Все переговоры руководителя Фонда госимущества с коррупционерами записывались на камеру, закрепленную на одежде чиновника. Он обратился в НАБУ в ноябре 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По версии следствия, новоназначенный за взятку в 5 млн. дол. в год директор государственного предприятия должен был содействовать сотрудничеству ОПЗ с определенным кругом частных компаний, связанных с инициаторами коррупционного преступления.

В отношении троих задержанных открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (Предложение взятки должностному лицу). Она предусматривает от 5 до 10 лет тюрьмы.

Главе Фонда госимущества дали рекордную взятку за топ-должность в Одессе НАБУ

Главе Фонда госимущества дали рекордную взятку за топ-должность в Одессе НАБУ

Главе Фонда госимущества дали рекордную взятку за топ-должность в Одессе НАБУ

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