Провокация перед саммитом на Аляске: россияне FPV-дроном атаковали гражданский автомобиль в Белгороде. Видео

Утром 14 августа накануне саммита российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа оккупанты устроили циничную провокацию. Россияне пожаловались, что "украинский" FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль в Белгороде.

Видео дня

При этом оккупанты упустили тот момент, что от позиций ВСУ до Белгорода расстояние составляет около 40 км. Об этом пишут мониторинговые Telegram-каналы.

Провокация накануне саммита

По легенде губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, областной центр "снова подвергся атаке беспилотника ВСУ". Чиновник утверждает, что трое мирных жителя получили ранения.

Также Гладков рассказал, что в результате удара загорелся легковой автомобиль, а позже опубликовал видео с моментом атаки FPV-дрона. Сразу же россияне обвинили в атаке украинских военных, однако не учли, что FPV-дрон не может преодолеть расстояние около 40 км.

Кроме того, позже белгородский губернатор пожаловался, что ВСУ якобы нанесли удары с помощью беспилотников по зданию правительства Белгородской области.

В сети обратили внимание, что Россия совершила новую провокацию в городе Белгород прямо накануне мирных переговоров. Российскими оккупантами был применен ударный FPV-дрон, атаковавший гражданский автомобиль.

На видео заметно, что происходит детонация FPV-дрона, и никаких крыльев или силуэта большого БПЛА не замечено. Кроме этого, опубликовано только видео с одной камеры несмотря на то, что в городе внедрена система "Безопасный город" и функционирует благодаря контролю большого количества камер наблюдения.

Что предшествовало

Почти одновременно с Белгородом взрывы прогремели в Ростове-на-Дону. Там местные чиновники тоже пожаловались на атаку БПЛА, а также ждали ракетной атаки. В Ростове дрон попал в дом. По данным мониторинговых каналов, российские средства радиоэлектронной борьбы скорректировали маршрут полета дрона-камикадзе. После вмешательства РЭБ беспилотник был перенаправлен в сторону жилого района. Незадолго до этого на территории всей Ростовской области была объявлена ракетная опасность. Оккупанты утверждали, что по территории региона могут отработать крылатыми ракетами Storm Shadow.

Напомним, в ночь на 14 августа российский Волгоград снова атаковали дроны. Местные жители сообщали о взрывах и работе ПВО, а затем – о возгорании с задымлением. По их словам, пожар вспыхнул на местном нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Впоследствии это подтвердили местные власти.

Ранее сообщалось, что ударные дроны Службы безопасности Украины поразили терминал хранения "Шахедов". Удар был нанесен по вражескому объекту в Республике Татарстан. После попадания БПЛА в здание логистического хаба прогремели взрывы и начался пожар.

