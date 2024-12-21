Звезда сериала 'Западное крыло' Джон Спенсер: актер с украинскими корнями, ставший мировой знаменитостью

Судьба Джона Спенсера характерна для американского общества равных возможностей: увлекавшийся в детстве выращиванием овощей мальчик из бедной семьи эмигрантов из Украины и Ирландии, родители которого были безграмотны и занимались тяжелым физическим трудом, смог не только получить хорошее образование, но и стать знаменитым на весь мир актером и обладателем престижных телевизионных премий. Оказавшись на вершине, Спенсер не забывал, из какой среды вышел: он занимался благотворительностью – участвовал в акциях, собиравших средства для клиник Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, особенно тех, в которых лечили больных СПИДом.

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"Я сделал то, что хотели родители, но – другим способом"

Джон Спенсер – фамилия при рождении Спесшок – появился на свет 20 декабря 1946 года в Нью-Йорке в рабочей семье: его отец, приехавший в США из Ирландии, был водителем грузовика, мать, происходившая из семьи эмигрантов-украинцев, – официанткой. Когда Джон был маленьким, семья переехала в Нью-Джерси. Школу Спесшок окончил на Манхэттене, после чего объявил, что хочет стать актером. Родителей Джона, которые мечтали о том, чтобы он – в отличие от них – получил хорошее образование, были раздосадованы таким поступком сына – актерская профессия им доверия не внушала. "Их можно было понять, – говорил Спенсер в интервью, – они хотели, чтобы я избежал тяжелого физического труда, и мог по-другому – легче и проще – зарабатывать себе на жизнь. В результате я сделал то, что они хотели, но – другим способом".

Как мечта об актерстве стала реальностью

В 16 лет Джон ушел из дома, чтобы строить свою жизнь по собственным правилам. Он поступил в Профессиональную детскую школу Нью-Йорка, где получил первые знания и навыки, необходимые для актерской профессии, а по ее окончании стал студентом Университета Фарли Дикинсона, но вскоре бросил учебу ради работы в театре. На телевидении свою первую роль кузена-англичанина Генри Андерсона он сыграл в ситкоме "Шоу Пэтти Дьюк". Блестящие сценические выступления Джона пользовались неименным успехом у зрителей, поэтому организаторы разнообразных шоу наперебой предлагали ему работу. За одну из них – роль ветерана войны во Вьетнаме – он даже получил внебродвейский вариант престижной премии "Тони". Именно с этим спектаклем Джон, который к тому времени уже сменил фамилию Спесшок на псевдоним Спенсер, объездил всю Америку, но судьбоносным для него стало выступление в Лос-Анджелесе.

"Мыльные оперы" и большой экран

Так случилось, что, несмотря на свою популярность, до 1981 года не снимался в кино, и только когда ему исполнилось 36 лет, в Голливуде – и произошло это именно во время гастролей – наконец-то обратили на него внимание. Правда, успех пришел к актеру не сразу. Первую – небольшую роль он сыграл в сериале "Военные игры", после чего кочевал из одной успешной "мыльной оперы" в другую ("Одна жизнь, чтобы жить", "Как вращается мир", "Другой мир"), получая так называемые "гостевые" роли – играл персонажей, которые появлялись только в одной серии. Также, благодаря благородной внешности, выправке, подтянутости и умении носить форму, продюсеры и режиссеры использовали Спенсера в амплуа военных – ветеранов, высокопоставленных офицеров, сотрудников ФБР и полицейских. Появлялся актер и на большом экране в таких картинах как "Презумпция невиновности", "Прощание с Парижем", "Скала", но критики особенно выделяли его работу в снятом в стиле неонуар триллере Роберта Бентона "Сумерки", в котором его партнером стал Пол Ньюман.

Театр как первая любовь

Снимаясь в кино, Спенсер не забывал о театре, который считал своей первой любовью в актерской профессии. Даже когда местом его постоянного проживания стал Лос-Анджелес, он оставил за собой квартиру в Нью-Йорке, чтобы жить в ней во время работы на Бродвее. Спенсер использовал любой удобный момент – например, летние каникулы во время съемок фильмов и сериалов, чтобы выйти на сцену.

"Западное крыло"

Звездным часом Джона Спенсера стал сериал "Западное крыло", действие которого происходило в Белом доме – в нем он сыграл главу президентской администрации Лео Макгерри. Этот персонаж сразу же стал любимцем телезрителей – он стал символом стабильности и надежности как для администрации президента США, его в сериале зовут Джозайей Бартлетом (блестящая работа Мартина Шина), опорой, союзником и доверенным лицом которого он был. Так и для всей страны в целом. Недаром первая леди Абигайль в исполнении Стокард Ченнинг уверяла президента, что, пока в Западном крыле Белого дома находится Макгерри, он может спать спокойно. За эту работу Спенсер пять раз номинировался на премию "Эмми" за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом телевизионном сериале, и в 2002 году получил ее. На церемонии вручения престижной награды Спенсер признался в любви своим коллегам – актерам, которые снимались вместе с ним. Также Лео Макгерри принес Спенсеру "Золотой глобус" и – вместе со всем актерским коллективом "Западного крыла" – Премию гильдии актеров США.

Смерть на экране и в жизни

Роль Макгерри не только сделала Спенсера известным во всем мире актером и обладателем престижных премий, но и предопределила его судьбу. Изначально между персонажем и актером было много общего – так, сам Спенсер, как и Макгерри, в прошлом страдал от алкоголизма, но им обоим – в реальной жизни и в вымышленных обстоятельствах – удалось излечиться от вредной привычки. Второе совпадение, увы, оказалось не таким оптимистичным: Макгерри, как и играющий его актер, перенесли сердечный приступ, но если герою Спенсера поначалу удалось выжить, то сам актер в результате скончался – это произошло 16 декабря 2005 года, за четыре дня до своего 59-летия. Съемочная группа со смертью Чарльза Спенсера находилась в тупике – сценаристы и продюсеры не понимали, чем можно заменить такого харизматичного персонажа. В конце концов, его смерть была обыграна сразу в двух сезонах шоу – седьмом и финальном восьмом, то есть, даже после смерти актер продолжал играть свою роль…