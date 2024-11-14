Зима подкрадывается все ближе: синоптики уточнили прогноз погоды на четверг, 14 ноября

В четверг, 14 ноября, погода в Украине будет облачной, в большинстве регионов ожидаются осадки, преимущественно – в виде мокрого снега. Только на Прикарпатье и Закарпатье днем будет сухо.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. В южной части страны пройдет небольшой дождь, ночью и утром местами можно будет увидеть туман.

Температура воздуха ночью на юге составит 0-5 градусов тепла, днем будет 4-9 с плюсом, а в Крыму – до 12 градусов тепла.

На остальной территории Украины синоптики прогнозируют небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью будет от 3 тепла до 2 мороза, а днем 0-5 градусов тепла.

В Карпатах ночью выпадет небольшой снег, днем без осадков. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов мороза, днем около 0. В западных областях на дорогах местами гололедица.

В Киевской области будет облачно, ожидается небольшой мокрый снег, днем с дождем.

Температура в регионе ночью будет от 3 градусов тепла до 2 мороза, днем 0-5 градусов по Цельсию. В Киеве ночью и днем около 1-3 градусов тепла.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко предупредила, что 14 ноября в Украине ожидается первый настоящий снег этой осенью. Осадков не прогнозируется только в западных регионах страны.

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