Жители прифронтового Краматорска получили помощь от Фонда Рината Ахметова

Краматорское направление давно фигурирует в ежедневных сводках с фронта. Из-за постоянных обстрелов многие предприятия и организации в городе приостановили деятельность. Для людей, потерявших работу из-за войны, Фонд Рината Ахметова передал помощь. На данный момент выдачи завершены.

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"Заводы простаивают, работники не могут себя обеспечить. Шансы найти хотя бы какую-то работу есть только у молодежи", – говорит Ольга. Раньше она работала на одном из местных заводов.

"Когда в семье осталось трое безработных – это трудно. Поэтому для нас гуманитарная помощь – это огромная поддержка", – говорит местная жительница Ирина.

"Меня не взяли даже уборщицей в пиццерию. Основная причина – возраст", – делится краматорчанка Виктория. Ранее она работала воспитательницей в детском саду.

Несмотря на все испытания, люди держатся. По словам Николая Осиченко, руководителя Мариупольского телевидения и амбассадора Фонда: "Люди потеряли работу, но не потеряли оптимизма. И это дает надежду".

Всего Фонд передал для жителей Украины почти 13,5 миллиона продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 11,3 млрд грн ($315 млн) с начала полномасштабного вторжения.