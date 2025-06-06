Женщины в сфере разминирования: ОО 'Дівчата' и FSD представили результаты уникального исследования

ОО "Дівчата" при поддержке FSD в Украине представила результаты исследования "Исследование восприятия женщинами занятости в сфере гуманитарного разминирования: ключевые барьеры". Это социологическое исследование является анализом опыта, вызовов и мотиваций женщин, которые работают или потенциально могут работать в сфере гуманитарного разминирования в Украине.

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"Для нас это исследование важно, потому что оно показывает барьеры и предубеждения, которые мешают женщинам реализоваться в сфере гуманитарного разминирования, где они могли бы помогать стране и одновременно иметь стабильный доход. Оно помогает нам понять эти стереотипы и правильно коммуницировать о них, чтобы привлекать женщин", – отмечает Юлия Спорыш, директор ОО "Дівчата".

Исследование состояло из двух этапов. Качественный этап предусматривал 16 онлайн глубинных интервью с женщинами из Харьковской и Черниговской областей, половина из которых работает в сфере гуманитарного разминирования, а половина – являются потенциальными работницами. Количественный этап предусматривал анкетирование 122 работниц гуманитарного разминирования, в частности представительниц полевого состава, административного состава, ключевых менеджерских позиций и руководящего состава.

"Сегодняшнее мероприятие очень важно для нас, ведь позволяет по-настоящему понять барьеры, с которыми сталкиваются женщины при входе в сферу разминирования в Украине. Его цель – не только помочь FSD улучшить нашу работу, но и поддержать других женщин – помогая им получить доступ к возможностям трудоустройства и почувствовать уверенность в подаче заявок на работу в сфере гуманитарного разминирования", – подчеркнула Элеанор Порритт, глава FSD в Украине.

В презентации и обсуждении результатов исследования приняли участие представители и представительницы Офиса противоминной деятельности при Министерстве экономики Украины, the HALO Trust, Министерства экономики Украины.

Сдерживающие стереотипы и преодолевающая мотивация

Одним из ключевых вызовов, которые отметили участницы исследования, стали гендерные стереотипы.

54% опрошенных считали, что "это работа для мужчин".

39% опрошенных количественного этапа и большинство респонденток качественного этапа отметили, что препятствием является дефицит общей информации о работе в сфере разминирования, ведь многие потенциальные кандидатки ассоциируют работу в разминировании с постоянным риском для жизни в связи с непониманием, как на самом деле происходит процесс.

35% опрошенных считают непонимание со стороны семьи и партнеров значительной преградой для женщин в привлечении в сферу:

"Мама, бабушка, все стали хвататься за голову: куда же ты идешь? Это опасно. Они не в теме, они не понимают", – рассказывает сапер из Харькова.

Однако "желание быть полезной для страны и причастной к важному делу" как ключевая мотивация приобщиться к сфере упоминалось всеми респондентками. Как отмечает одна из участниц:

"Я даже об этом не думала. Когда мне предложили, я сразу сказала, что пойду, потому что интуитивно чувствовала, что это мое и я о такой работе мечтала с детства. Я ждала этого всю жизнь, чтобы работать в этой сфере", – делится младший сапер из Славянска.

Среди ключевых аспектов, которые стали мотивацией для начала работы в сфере гуманитарного разминирования, респондентки выделили также стремление к стабильности, хорошим условиям труда и заработной плате, возможность обучения и освоения новой сферы, а также попытки почувствовать адреналин и драйв.

Безопасная среда и поддержка – решающие факторы

Возможность быть полезной для общества и делать весомый вклад в безопасность собственного государства, заработная плата были озвучены женщинами среди ключевых преимуществ работы в гуманитарном разминировании.

Но вместе с тем участницы качественного этапа исследования отмечают дружескую атмосферу в коллективе, командную поддержку и уважительное, человечное отношение со стороны руководства как важные факторы удовлетворенности своей профессией. По результатам количественного опроса, все респондентки выразили положительное отношение к своей работе и удовлетворенность ею.

Почему это исследование важно

Исследование ОО "Дівчата" освещает ключевые барьеры для участия женщин в процессах разминирования – от недостатка информации об учебных курсах до жилья на месте работы. Отдельно была исследована тема институциональной поддержки и потребности в психологическом сопровождении для специалистов.

Также исследование поднимает вопрос публичного признания этого опасного и социально важного труда. Ведь, как отметила одна из участниц:

"Прежде всего это вопрос безопасности и непонимания, как это все работает. Думаю, сложился стереотип, что разминирование – это что-то очень страшное и это должны делать мужчины. Есть какая-то общая неосведомленность, что это за профессия и что именно там делать", – говорит потенциальная участница из Чернигова.

Что дальше

На основе исследования были выделены основные рекомендации для работодателей для привлечения женщин в сферу гуманитарного разминирования путем усиления информационно-просветительской деятельности: следует проводить открытые лекции, вебинары, ознакомительные сессии и дни открытых дверей, которые помогут разрушить страхи и преодолеть стереотипы вокруг этой профессии.

Важно также четко коммуницировать, что новички проходят обучение и не привлекаются к задачам без подготовки. Чтобы привлечь больше женщин в сферу, необходимо четко акцентировать на принципах гендерного равенства и открытости к трудоустройству женщин, преодолевая представление об этой профессии как исключительно мужской.

Отчет доступен для скачивания по ссылке.

ОО "Дівчата" – всеукраинская феминистическая организация. Помогает, защищает, поддерживает женщин и девушек в Украине, расширяя их права и возможности через образовательные, социальные и экономические инициативы.

website – www.divchata.org

Команда FSD в Украине – это часть швейцарской неправительственной гуманитарной организации FSD (Fondation suisse de déminage). Работает в Украине с 2015 года, сейчас осуществляет операции в Черниговской, Харьковской, Донецкой и Херсонской областях. Обследует территории, разминирует и информирует население о рисках, связанных с минами и взрывоопасными предметами.