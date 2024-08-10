'Жду, когда смогу приехать в Мариуполь и найти тело сына': история Виктора из Луганщины в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Самая страшная потеря в жизни – это потеря ребенка. Это точно знает Виктор, переселенец из оккупированного Хрустального Луганской области. Он живет с собственным страшным горем: его сын, военный полка "Азов", погиб во время обороны Мариуполя. Отец Героя доверил свою историю о пережитом Музее "Голоса Мирных" Фонда Ринате Ахметове.

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В Хрустальном до сих пор живут родители Виктора, но ему больно даже вспоминать о своем городе.

"Я переселенец из Луганской области. Сейчас это оккупированная территория и хотя мой город переименовывали в Хрустальное, его снова называют по старинке, Красный Луч, потому что там российские власти. Для меня они — изверги. Россия меня лишила родственников, родных, близких, работы, дома", — рассказывает мужчина.

Виктор вместе с женой и сыном выехал из города еще в 2015 году, и самая большая беда ждала семью впереди. После начала полномасштабной войны сын решил стать на защиту Родины в рядах ВСУ. Он погиб в Мариуполе, в бою, выпустив последние снаряды из танка у врага. Тело молодого человека до сих пор не нашли.

"Он принял такое решение… и больше сына у нас нет. Есть надежда, что мы поедем в Мариуполь и будем искать его тело", — делится Виктор.

Его рассказ из первых уст по ссылке: https://bit.ly/4fBvlEi

Эта история вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающего истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 110 тысяч историй.

Расскажите свою на портале Музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.