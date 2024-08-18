Жара усилится, но местами пройдут дожди: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 18 августа

В воскресенье, 18 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность по всей Украине. В большинстве регионов ожидается сухая погода, но местами пройдут дожди.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Ветер будет преимущественно юго-восточный, со скоростью 3-8 м/с.

В западных областях, а также Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях возможны кратковременные дожди с грозами.

Ночные температуры воздуха будут колебаться от 14 до 19 градусов тепла, на юге страны ожидается до 22 градусов. Днем температура поднимется до +29...+34 градусов, а в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях возможны сильные знои до +35...+36 градусов. В Карпатах будет прохладнее – +22…+27 градусов.

В Киевской области прогнозируется переменная облачность. Ночью осадки не ожидается, днем возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью будет колебаться от 14 до 19 градусов, днем будет достигать 29-34 градусов.

В Киеве ночная температура будет +16...+18 градусов, а днем – +31...+33 градуса.

Кроме того, с 18 по 20 августа в большинстве регионов Украины ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. В этот период следует быть особенно осторожными, потому что высокие температуры и сухая погода значительно повышают риск возникновения пожаров.

Стоит отметить, что по прогнозам синоптиков, сентябрь будет похож на август. В первый осенний месяц следует ожидать теплую и непостоянную погоду.

Напомним, в Киеве в течение июля было зафиксировано 13 температурных рекордов. Второй месяц лета 2024-го стал пятым теплым в рейтинге наблюдений с 1881 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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