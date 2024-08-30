Жара не отступит? Синоптики дали подробный прогноз на выходные в Украине. Карта

В ближайшие выходные в Украине будут жаркими. Днем столбики термометров поднимутся выше отметки +30, ночью будут держаться около +20.

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Кратковременные дожди возможны только в субботу, 31 августа – преимущественно на юге страны. Подробный прогноз погоды на субботу и воскресенье сделали синоптики Укргидрометцентра.

Так, в субботу, 31 августа, на всей территории Украины они прогнозируют жаркую погоду. Днем температура будет держаться в диапазоне +30...+32 с незначительными отклонениями в некоторых областях. Ночная температура прогнозируется на уровне +20...+18, несколько холоднее ночь окажется на западе страны, особенно в Закарпатской и Ивано-Франковской областях, где ночью ожидается +17...+15.

Возможны кратковременные дожди в Первомайске, Николаеве, Одессе, Запорожье, Херсоне и Симферополе, на остальной территории Украины ожидается переменная облачность без осадков.

Ветер – восточный и юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с (на востоке – до 7-12 м/с).

В первый день осени жара тоже не отступит. В воскресенье, 1 сентября, дневная температура, как и накануне, составит +30...+32 градусов, ночная – около +20...+18 (+17...+15 в некоторых западных регионах). Облачность по всей территории государства переменчива, направление ветра и его скорость такие же, как и в субботу. Единственное отличие – дожди в этот день маловероятны по всей стране.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали, какой погоды ждать в начале осени. Тех, кто хочет прохлады, ждут неутешительные новости.