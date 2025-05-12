'Зачем Украине единый архив войны и как его создать?' Представители Госархивслужбы дадут публичное интервью в музее 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Война России против Украины продолжается, и трагические события фиксируются ежедневно. Сейчас в профессиональной среде активно обсуждается тема, как объединить и хранить весь массив документов, ведь это не только украинская история, но и основа для восстановления справедливости после войны.

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Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова запустил платформу для обсуждения будущего документации и архивирования данных о войне. 15 мая к циклу публичных интервью присоединяются Анатолий Хромов, Председатель Государственной архивной службы Украины и Татьяна Шевченко, первый заместитель Председателя Государственной архивной службы Украины.

Тема беседы - "Зачем Украине единый архив войны и как его создать". Модерировать интервью будет Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM, член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Во время разговора участники обсудят следующие вопросы:

– Доступ к правде, как один из ключевых принципов переходного правосудия;

– Документирование и архивирование: чем отличаются эти процессы и почему нельзя ограничиться только одним из них;

– Как обеспечить полноту и единство документальной базы и наладить партнерство государственных учреждений и гражданского общества.

Вход свободный по подтвержденной регистрации в Музее "Голоса Мирных". Регистрация по ссылке.

Когда: 15 мая. Регистрация в 17:45, событие 18:00 – 19:00

Где: Музей истории города Киева (ул. Богдана Хмельницкого, 7).