За сутки ДТЭК вернул свет более 27 тыс. семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов

2 августа энергетики ДТЭК отремонтировали ряд повреждений сетей и возобновили электроснабжение в 18 населенных пунктах Днепропетровской и Донецкой областей, которые были обесточены из-за постоянных обстрелов.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"За последние сутки энергетикам ДТЭК Донецкие электросети и ДТЭК Днепровские электросети удалось полностью или частично вернуть свет в 18 населенных пунктов прифронтовых районов Днепропетровщины и Донетчины. Это позволило восстановить электричество в домах 27,5 тыс. семей", – говорится в нем.

Отмечается, что энергетики делают все возможное, чтобы украинцы были обеспечены светом и приступают к работам сразу после получения соответствующего разрешения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 32 тысячам семей в более чем 60 населенных пунктах, которые остались без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.