Южного тепла уже не будет: синоптики сказали, где в пятницу ожидать заморозков

В Украине 17 октября сохранится сухая погода, которую будет определять поле повышенного атмосферного давления. Осадков в этот день не ожидается, однако синоптики предупреждают о тенденции к снижению давления в последующие дни.

Видео дня

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Отмечается, что температура воздуха поднимется до +14 градусов.

Погода в Украине 17 октября

По данным синоптиков, воздушные потоки продолжают двигаться с юго-востока со скоростью 5-10 м/с. Несмотря на направление ветра, ожидать настоящего южного тепла не стоит – воздух остается прохладным.

"В Украине еще будет определять поле повышенного атмосферного давления, поэтому осадков не ожидаем. Однако в дальнейшем тенденция указывает на снижение атмосферного давления", – говорится в сообщении.

В ночные часы температура воздуха будет в пределах +2..+7 градусов, на востоке и юго-востоке в ночные часы ожидаются заморозки на поверхности почвы 0..3 градуса, зато дневные максимумы завтра будут достигать +9..14 градусов тепла.

Погода на Киевщине и в Киеве

На территории Киевской области, в частности в столице, 17 октября ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер будет юго-западного направления, 5-10 м/с.

В Киеве ночью прогнозируется +5...+7 °C, днем – +12...+14 °C. По области температура ночью составит +2...+7 °C, а днем – +9...+14 °C.

Как сообщал OBOZ.UA, октябрь в Украине ознаменовался резким похолоданием, обильными ливнями на юге и снегопадом в Карпатах. Однако несмотря на постепенное приближение зимы, в ближайшие дни стоит ожидать потепления.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!