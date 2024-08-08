Сегодня – 75-летие со дня смерти знаменитого и непобедимого борца, "Чемпиона чемпионов" и моего земляка из Черкасщины Ивана Максимовича Поддубного (26 сентября (8 октября) 1871 – 8 августа 1949).

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Нагадаю кілька історичних фактів про Івана Піддубного:

- проводжаючи Піддубного в Севастополь на заробітки, його батько навчав:

"Памʼятай, Іване, що роду ти батьківського і материнського - козацького, запорозького. І що козакові честь дорожче за матір, дорожче за батька рідного. Запамʼятай, Іване, якщо продаси честь - не син ти мені, і я не батько тобі";

- 6-разовий чемпіон світу з греко-римської боротьби, який не програв жодного поєдинку;

- ніколи в житті не курив і не вживав спиртного;

- був переконаним українцем: коли радянська влада видала йому паспорт із прізвищем "Поддубный" і національністю "русский", вимагав змінити паспорт, а після відмови власноруч зробив виправлення - "ПІДДУБНИЙ" і "УКРАЇНЕЦЬ";

- свої світоглядні переконання у житті та спорті пояснював так:

"Виходячи на сцену, я молився за Україну. Тому й перемагав";

- до нас дійшов і такий вислів Піддубного:

"Я вірю в Бога, а святих не знаю, тож замість них "Кобзаря" тримаю!"

Побажаємо ж у цей день сьогоднішнім нащадкам Піддубного у греко-римській боротьбі - Жану Беленюку та Парвізу Насібову переможних поєдинків на Олімпіаді-2024!

Довідково.

Наша команда "Рідної країни" реалізувала цілу низку просвітницьких та спортивних проектів з метою популяризації славного імені Івана Піддубного. На фото - наші книжкові закладки для школярів та студентів із правдивою інформацією про Великого украінця.