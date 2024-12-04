Во Львове суд наказал мужчину, которого на пешеходном переходе сбил автобус: в чем причина

Франковский районный суд Львова вынес решение о ДТП, которое произошло 17 октября на улице Генерала Чупринки. В необычном для таких случаев решении виновным признали пешехода, сбитого автобусом.

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Суд обязал мужчину уплатить штраф в размере 850 гривен, а также 605 гривен судебного сбора. Об этом сообщает LVIV.MEDIA.

Согласно материалам дела, мужчина переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, но сделал это с нарушением ПДД. Суд пришел к выводу, что пешеход внезапно вышел на проезжую часть, не удостоверившись в безопасности для себя и других участников движения.

Это заставило водителя автобуса экстренно затормозить и выкрутить руль, что привело к наезду на пешехода и механическим повреждениям транспорта.

В своем заявлении в суд пешеход признал вину и попросил о мягком наказании. Суд учел это при вынесении решения, но подчеркнул, что правила дорожного движения должны соблюдаться всеми без исключения. В результате мужчине был назначен штраф в размере 850 гривен, а также 605 гривен судебного сбора.

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