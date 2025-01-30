Ветераноцентричность должна стать трендом: в Украине обсудили общественную поддержку Героев после войны

По предварительным подсчетам, по завершении войны в Украине будет около 5-6 миллионов ветеранов. Их адаптация в обществе, реабилитация и трудоустройство определят основные направления социальной политики государства. И речь идет не только о льготах и выплатах.

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Это повлияет на все сферы жизни – медицину, образование, культуру, политику, даже на развитие спорта.

Об этом шла речь во время международного форума "Будущее в Украине: восстановление и развитие человеческого капитала", сообщила пресс-служба Мариуполь Реборн.

Государство и общественные активисты уже начали разрабатывать механизмы, обеспечивающие плавный процесс интеграции ветеранов в гражданскую жизнь. Здесь очень масштабный вопрос, включающий и медицинскую помощь, реабилитацию, и психологическую поддержку, работу с семьями ветеранов и т.д. То есть работа ведется комплексно и она будет проходить на всех уровнях: и государственном, и частном, то есть бизнесе, и, особенно, муниципальном.

"Реализация всех программ будет происходить в общинах, на улицах, на рабочих местах. И потому именно от общества, от умений общества, наличия ресурсов, построения возможностей сильно зависит, что вообще с ветеранской политикой будет, - отметила Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM , члена наблюдательных советов ОО "Мариуполь.Реборн" и ОО "Сердце Азовстали", - Инвестиционная компания SCM фокусируется на перенастройке наших процессов на работе с военными. Мы уже работаем с этим, и с точки зрения команды, и с точки зрения безбарьерности. инфраструктуры, где это возможно. Сейчас в государстве идет процесс закладки политики ветераноцентричности.

Подготовкой городских команд, в том числе к работе с ветеранами, сейчас занимается Школа восстановления общин. Это совместный проект Ассоциации городов Украины и Мариуполь Реборн, поддерживаемый Метинвестом и SCM Ринатом Ахметовым. Проект готовит менеджеров периода обновления. В более широком спектре вопросов – и программы восстановления, и сохранение и возврат человеческого капитала.

"Ассоциация городов Украины через Аналитический центр, Секцию по развитию деоккупированных и временно оккупированных общин, Муниципальный центр восстановления и Школу восстановления общин на нескольких уровнях нарабатывает решения для восстановления территориальных общин и сохранения людей. Это и законодательное обеспечение деятельности общин, и помощь ВПЛ, и обучение служащих муниципалитетов отдельно и командами. Большое значение мы придаем обмену лучшими практиками и опытом между общинами и развитию партнерств как внутри страны, так и международных.

Возвращение людей и восстановление человеческого капитала освещает важные вопросы стимулов для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), ситуацию на временно оккупированных территориях и роль государства в создании возможностей для этих категорий населения. Ведь речь идет о 12 миллионах человек.

"Без учета этого фактора отстроить Украину будет чрезвычайно сложно. Возродить города без людей, построить производство без людей — невозможно. Мы должны четко понимать, что главное сокровище Украины, самое главное, что мы сегодня имеем, — это люди. И вокруг этого мы должны строить свою работу, формировать соответствующие законодательные инициативы и программы. Именно на этом мы делаем акцент в рамках работы Школы возрождения общин", - подчеркнул Вадим Бойченко, председатель Секции Ассоциации городов Украины по развитию деоккупированных и временно оккупированных общин, Мариупольский городской голова.

Напомним, Школа восстановления общин основана Ассоциацией городов Украины и ОО "Мариуполь.Реборн", имеет цели подготовки муниципальных менеджеров для периода восстановления. Проект реализуется при поддержке правительства Великобритании в рамках программы UK International Development и Международного республиканского института (IRI Ukraine) в партнерстве с Метинвест и SCM. Образовательными партнерами проекта Метинвест Политехника и Национальный университет "Киево-Могилянская Академия".