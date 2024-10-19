В 'Зеленом центре' Запорожья продолжают выдачу помощи от Фонда Рината Ахметова: кто может получить

Идет выдача помощи от Фонда Рината Ахметова пострадавшим в результате авиаударов по Запорожью 22.09-1.10.

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В "Зеленом центре Метинвест" в Запорожье для пострадавших в результате авиаобстрелов с 22 сентября по 1 октября 2024 года продолжается выдача продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова.

Получить помощь можно до 31 октября. Она предназначена для людей, которые:

— пострадали в результате вражеских атак по городу с 22.09 до 1.10.2024,

– зафиксировали последствия этих обстрелов в Департаменте социальной защиты г. Запорожья.

Также Фонд Рината Ахметова готов предоставить другие виды помощи пострадавшим в результате этих терактов: речь идет о лечении, реабилитации, психологической помощи.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу) или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU