В Виннице мужчина застрелил жену и тяжело ранил ее подругу, а затем совершил самоубийство

В четверг, 13 июня, в Виннице произошла трагедия. Муж застрелил жену, тяжело ранил ее подругу, а сам совершил самоубийство.

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Об этом сообщает Нацполиция области. Правоохранители расследуют обстоятельства трагического события.

Отмечается, что в квартире в спальном районе Винницы злоумышленник стрелял в двух девушек из-за конфликта на почве личных отношений, после чего скрылся.

Сотрудники полиции установили, что к преступлению причастен муж погибшей. В ходе ссоры он открыл огонь из пистолета в доме, в результате чего его 18-летняя жена погибла, а подруга в тяжелом состоянии была госпитализирована. После убийства мужчина сбежал в безлюдную прибрежную зону областного центра, где выстрелил себе в голову. Его тело 23-летнего обнаружили оперативники уголовного розыска на берегу реки Южный Буг.

Сообщение о происшествии поступило в полицию от медиков утром 13 июня. Раненая 19-летняя девушка успела вызвать скорую, однако была не в состоянии открыть двери врачам и полиции, так что попасть в квартиру на третьем этаже правоохранители смогли через окно.

На месте преступления были изъяты пистолет, гильзы и другие вещественные доказательства. По данному факту следователи следственного управления возбудили уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса.

Напомним, утром во вторник, 11 июня, в центре Запорожья неизвестный из огнестрельного оружия расстрелял местного чиновника Максима Денщика. Ранее он заявлял о давлении со стороны главы ОВА. Мужчина от полученных ранений скончался в больнице.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце мая в Оболонском районе Киева пьяный мужчина устроил стрельбу на рынке. В результате пострадал 53-летний прохожий.

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