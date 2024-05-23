В Украину придет незначительное похолодание: синоптик дал подробный прогноз

В Украине в ближайшие дни ожидается незначительное похолодание из-за усиления антициклона с северо-востока. Также в большинстве южных, восточных и центральных регионов будет ветреная погода.

Об этом свидетельствуют данные сайтов Meteoprog.com и Укргидрометцентра. В некоторых областях пройдут дожди с грозами, местами возможен град и шквалы.

В четверг, 23 мая, кратковременные дожди днем охватят преимущественно северные и западные регионы. Местами возможны град и шквалы со скоростью ветра 15 – 20 м/с. Южная часть страны и Крым останутся без осадков. Ветер будет восточным со скоростью 5-10 м/с, на юге иногда достигая порывов 15-17 м/с. Температура воздуха ночью составит +10…+15 °С, днем +22…+27 °С, а в южной части будет достигать +28…+30 °С.

В пятницу, 24 мая, дожди с грозами пройдут в западных областях. В остальных областях Украины осадков не ожидается. Восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, однако кое-где на юге и востоке порывы будут достигать 15-20 м/с. Ночная температура будет колебаться от +9 до +14 °С, дневная от +20 до +25 °С, на юге до +28 °С.

В субботу, 25 мая, в большинстве регионов Украины будет сухо, на западе местами ожидаются грозовые дожди. Ветер восточный или юго-восточный, 7-12 м/с, с порывами 15-20 м/с на юге, в Приазовье и на Донбассе. Температура ночью будет +7…+12 °С, днем +19…+25 °С.

В воскресенье, 26 мая, по всей Украине прогнозируется преимущественно сухая погода. Небольшие дожди пройдут на западе и в некоторых центральных областях. Ветер будет восточным со скоростью 7-12 м/с, а в южных районах, в Приазовье, Днепропетровской области и на Донбассе возможны порывы до 15-20 м/с. Ночная температура воздуха будет от +8 до +13 °С, а днем от +19 до +26 °С.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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