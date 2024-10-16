В Украину ворвется воздух арктического происхождения: синоптик предупредила о заморозках. Карта

В Украине ожидается похолодание из-за вторжения арктического воздуха, который принесет с собой заморозки. Антициклон Werner создает условия для значительного понижения температуры, которое произойдет в ближайшие дни.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. В ночь на 17 октября на большей части страны прогнозируются заморозки с температурой от 0 до 4 градусов.

Днем температура воздуха будет колебаться в пределах от +8 до +11 градусов, в то время как на юге и западе ожидается от +11 до +14 градусов, а на Закарпатье и в Крыму температура может достигать +16 градусов.

Дожди возможны только в восточных областях, в то время как остальная территория останется без осадков. В Киеве ночью температура снизится до +2…+5 градусов, а днем достигнет примерно +9 градусов. Осадков в столице не предполагается.

Заморозки продлятся до 19-20 октября. С 20-21 октября ожидается улучшение погоды с повышением температуры до +13…+17 градусов.

Следует отметить, что, по данным синоптика Натальи Диденко, заморозки пока ожидаются только в западных областях. Однако с 17 по 20 октября похолодание распространится на большую часть страны, что увеличит риск ночных заморозков и может затронуть большее количество регионов.

Напомним, после периода дождей и похолодания в Украине ожидается возвращение комфортной теплой погоды. Потепление, которое можно будет назвать бабьим летом, прогнозируется уже 20 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Птуха рассказала, что зима 2024-2025 годов в Украине может быть более мягкой, чем в предыдущие годы. Однако холодные периоды все же возможны.

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