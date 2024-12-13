В Украине в выходные будет до 13 градусов мороза, пойдет снег: синоптики дали детальный прогноз. Карта

На выходных, 14-15 декабря, в Украину на смену теплой погоде придет похолодание. Ночью почти во всех регионах ожидаются морозы -12...-13 градусов.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр. Ветер будет преобладать юго-западный.

В субботу, 14 декабря, в Украине будет преимущественно солнечная погода. Холоднее всего ночью будет в западных областях – там температура воздуха опустится до отметки -11...-13 градусов.

В Волынской, Ровенской, Львовской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской областях тоже морозная погода, ночью -10...-12 градусов.

На юге температура воздуха ночью -8...-10 градусов. В Донецкой, Луганской, Харьковской областях ночью столбик термометра опустится до отметки -6…-8.

Низкая температура воздуха будет и днем: на западе Украины столбик термометра будет колебаться от -5 до +1 градусов, а в центре, на юге, севере и востоке – от -6 до +3.

В воскресенье, 15 декабря, в Украине ожидается облачная погода и снег. Ночью синоптики прогнозируют мороз -6...-8 градусов в восточных и северных областях, -4...-6 на западе страны.

В Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской областях температура воздуха ночью -2...-6 градусов. Днем температура воздуха будет составлять от -1…+1 градусов на западе, от 0…+2 – на востоке.

Погода в Киевской области и столице на 14-15 декабря

В субботу ночью малооблачно, без осадков, температура -10-12 градусов, днем температура -6-4.

В воскресенье ночью облачно с прояснениями, небольшой снег, температура: -6°…-8 градусов. Днем облачно с прояснениями, небольшой снег, столбики термометра покажут 0°...-2 мороза.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине погода в первой декаде декабря ожидается в пределах нормы, а вот в середине месяца возможны температурные "сюрпризы". В страну будут активнее заходить атмосферные фронты. Они будут чередоваться и со спокойной зимней погодой. Но в этот период декабря уже будет и больше осадков, и определенное усиление ветра во время прохождения фронта.