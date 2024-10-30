В Украине ухудшится погода, пойдет мокрый снег: синоптик назвала даты. Карта

В первые дни ноября в Украине ожидается похолодание. В субботу, 2 ноября, в Карпатах ожидается мокрый снег, а в понедельник, 4 ноября, погоду со смешанными осадками обещают уже на северо-востоке страны.

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Такой пронгоз озвучила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. По ее данным, в течение текущей недели погода будет оставаться относительно комфортной.

Но из-за ослабления антициклона, который принес сухую, возможны небольшие дожди и "мряка".

В западных областях осадки ожидаются 30 октября, в северных, центральных, а днем и в восточных областях – 31 октября.

В первые дни ноября ожидается некоторое похолодание, однако о масштабных снегопадах говорить пока рано. В то же время, по словам Натальи Птухи, Украину с севера посетит атмосферный фронт, который принесет мокрый снег в некоторые регионы.

"О снеге мы еще не можем говорить. Из-за атмосферного фронта, который будет проходить с севера, мокрый снег по прогнозу возможен 2 ноября только в Карпатах, а 4 ноября, возможно, на северо-востоке Украины, но речь идет о смешанной фазе осадков", – сказала она.

Так, в ближайшие выходные ожидается определенное снижение температуры, однако оно не будет критическим, говорит синоптик.

Ночью прогнозируют 0…+6 градусов, в восточных областях местами возможен небольшой мороз, а днем в большинстве областей +5…+11, на юге до +14.

В пятницу, 1 ноября, в Украине без осадков. В субботу, 2 ноября, на западе и севере областях, а днем на всей территории Украины ожидаются дожди, в Карпатах – с мокрым снегом.

"3-4 ноября также есть вероятность атмосферных фронтов с северо-запада, потому и осадки могут быть", – спрогнозировала Наталья Птуха.

Она также рассказала, что на следующей неделе Украину может посетить очередной антициклон, который принесет сухую погоду с меньшей облачностью.

"Если нет облачности, то, если зайдут прохладные воздушные массы, то ночи будут прохладнее, потому что нет облаков и все накапливающееся в течение дня тепло, ночью распыляется в окружающее пространство", – пояснила синоптик.

В то же время температура воздуха фактически не изменится, над Украиной будут преобладать поля высокого давления, антициклоны, которые "обеспечивают нам в основном погоду без осадков", пояснила Наталья Птуха.

Она добавила, что мощные циклоны и осадки "в ближайшей синоптической перспективе" маловероятны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Мукачево на Закарпатье в конце октября зацвела "бешеная" сакура – японская вишня, которая аномально цветет несколько раз в год, начиная с 2014 года. В этом году она уже цвела в морозную погоду в январе и начале марта.

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