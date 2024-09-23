В Украине сохранится летнее тепло: прогноз на 23 сентября

В понедельник, 23 сентября, в Украине сохранится летнее тепло. Но местами возможна небольшая переменная облачность.

Видео дня

Об этом сообщили в "Укргидрометцентре". Осадков синоптики не прогнозируют, впрочем, в Крыму местами возможен небольшой дождь.

Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°С, на побережье морей 11-16°С. – говорится в сообщении синоптиков.

В центральных, южных и восточных областях до 27°С. В Карпатах ночью 3-8°С тепла, днем 15-20°С.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Татьяна Адаменко рассказала, что в этом году в Украине может не быть бабьего лета – периода, когда после похолодания приходит ощутимое потепление. В нашей стране продолжается метеорологическое лето.

Напомним, синоптики "Укргидрометцентра" отметили, что в начале следующей недели погода в Украине обещает еще быть по-осеннему теплой и сухой, но ближе к середине осадков. В частности, кратковременные дожди иногда с грозами ожидаются 25 сентября в западных регионах. Холоднее всего будет в Карпатах, где температура воздуха опустится до +2 °С ночью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!