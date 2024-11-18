В Украине потеплеет до +12, но есть нюанс: синоптики дали прогноз на вторник. Карта

Во вторник, 19 ноября, сохранится относительно теплая погода по всей территории Украины. Также синоптики прогнозируют кратковременные осадки и облачность с прояснениями.

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Воздух максимально прогреется до +12°C. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В северных и западных регионах пройдут небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и крупы. Температура воздуха опустится до 0°C ночью, также возможен небольшой минус в Закарпатье и Прикарпатье. Днем столбики термометра поднимутся от +4 до +8 градусов тепла. Ветер будет преобладать юго-западный, 5-10 м/с.

На остальной территории страны также прогнозируются небольшие дожди. Ночью и утром в центральных и южных областях местами туман. Ветер будет юго-западный, на Левобережье переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет -1…+4°C, днем +4…+9°C, на юге +8…+13°C.

В течение дня теплее всего будет в Херсонской области и в Крыму, до +12 градусов. Холоднее всего днем снова будет в Ровенской и Волынской областях, до +5.

В Киеве 19 ноября без существенных осадков, ночью 0...+2, днем +5...+7 градусов, облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер будет преобладать юго-западный, 5-10 м/с.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха снизилась ниже 0ºС. Он продолжался почти 200 дней. Длиннейший такой период зафиксировали в прошлом году.

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