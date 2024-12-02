В Украине неделя начнется с дождей: синоптики рассказали, когда и где ожидать осадков. Карта

В Украине первая неделя декабря начнется преимущественно с плюсовой погоды и осадков. Дождь и мокрый снег пройдут по всей территории нашей страны.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр. Больших морозов не предполагается.

Понедельник, 2 декабря

В понедельник, 2 декабря, осадки пройдут по всей Украине, на западе и юге ожидаются дожди, а в центре, востоке и на севере синоптики прогнозируют снег. При этом ночью возможны небольшие морозы, в большинстве областей до -2 градусов.

Днем будут преобладать небольшие, но "плюсы". Теплее всего будет на западе, до +5 - +9 градусов и на юге (в Крыму и в Одесской области).

При этом днем все же будут регионы, где возможен мороз, а именно Харьковская, Сумская и Луганская области. Здесь температура будет держаться в пределах -1...+1 градусов. В Киеве без осадков, ночью 0...-2, днем 0...+2.

Вторник, 3 декабря

Во вторник, 3 декабря, облачно с прояснениями, без осадков. Ночью по всей Украине будет преобладать небольшой минус, кроме Закарпатья. Днем столбики термометров покажут небольшой плюс, однако на севере и в центре сохранится морозная погода до -2 градусов. Ее следует ждать в Харьковской, Сумской, Полтавской областях.

В Киеве до -2 градусов ночью, днем температура в столице будет от 0 до -2 градусов. Ни снега, ни дождей не будет.

Среда, 4 декабря

В среду, 4 декабря, в Украине сохранится такая же погода, как и 3 декабря. Осадков не предполагается

Холоднее всего ночью будет в Киеве, Киевской области, Сумской, Черниговской, Полтавской областях, до -2 градусов. Теплее всего днем будет на юге и в Запорожской области, до +5 градусов, в Крыму до +9

Также будет больше регионов, где днем будет небольшой мороз до -2 градусов, это север и центр нашей страны. В этом списке есть и Киев. Здесь днем будет в пределах 0...-2 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале декабря погода в Украине будет оставаться теплой. В отдельных регионах воздух может прогреваться до +10 градусов. Однако страну могут накрыть туманы, а ночные морозы могут достигать отметки -6 градусов.

Но уже со следующей субботы, 7 декабря, погодная ситуация в Украине может снова существенно измениться. Синоптики уверенно предупреждают о снеге с дождем. Итак, до настоящей зимы в Украине остаются считанные дни.

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