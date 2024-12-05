В Раде поддержали законопроект о создании суда присяжных в Украине: что это значит

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроекты, предусматривающие создание суда присяжных. Это решение является важным шагом в направлении реформирования судебной системы и усиления участия граждан в правосудии.

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Об этом сообщили нардепы Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк. Законопроект №3843, регулирующий создание суда присяжных, был принят в первом чтении 232 голосами.

Одновременно был поддержан проект №3844, вносящий изменения в закон "О судоустройстве" в связи с введением новой формы правосудия. За этот документ проголосовали 237 депутатов.

В Конституции Украины закреплено право граждан участвовать в осуществлении правосудия через институт присяжных. Однако нынешняя модель, часто опирающаяся на советские практики, фактически не соответствует современному пониманию суда присяжных.

Авторы законопроекта №3843 отмечают, что предыдущие попытки ввести суд присяжных были скорее формальными. Институт народных заседателей, действовавший на основе статьи 124 Конституции в редакции 1996 года, был переименован в суд присяжных, но реального изменения механизма не произошло.

Что известно о законопроекте №3843

Законопроект предлагает определить в специальном законе "О суде присяжных", что суд присяжных является формой непосредственной реализации закрепленного в Конституции Украины права народа на участие в осуществлении правосудия. Суд присяжных будет осуществлять судопроизводство в суде первой инстанции по уголовным делам.

Суд присяжных состоит из одного профессионального судьи и скамьи присяжных. Профессиональный судья выполняет функции процессуального председательствующего, но не принимает участия в принятии решения Скамьей присяжных по существу обвинения.

Скамья присяжных состоит из 8 присяжных, избираемых на основе случайного автоматизированного отбора среди граждан Украины, постоянно проживающих в соответствующем судебном округе.

Скамья присяжных принимает решение по результатам судебного разбирательства обвинения (вердикт).

Участие гражданина Украины, избранного присяжным, является не только правом, но и конституционной и гражданской обязанностью. Присяжный участвует в рассмотрении только одного судебного дела, в составе одной скамьи суда присяжных.

Для того чтобы стать присяжным, гражданин должен достичь 21 года и постоянно проживать на территории, подпадающей под юрисдикцию соответствующего суда. Не могут быть присяжными чиновники, адвокаты, нотариусы и другие подобные лица.

Лицам, избранным в список кандидатов в присяжные, необходимо уведомить суд о любых обстоятельствах, мешающих их участию в правосудии. В случае непредоставления такой информации предусмотрена ответственность.

Таким образом, лицо, избранное присяжным, обязано исполнить свой долг. Кандидаты в присяжные имеют право на денежное вознаграждение и возмещение расходов на поездки и участие в формировании скамьи присяжных.

Напомним, депутаты Верховной Рады вернули в законодательство норму конфискации имущества коррупционеров при наличии соглашения со следствием. Ее "скрыто" отменили правками к законопроекту о лишении коллаборантов госнаград, а теперь вернули отдельным документом.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце октября-2024 в Украине был принят законопроект по соглашениям по уголовным производствам. Ожидается, что новые нормы будут способствовать более эффективному расследованию коррупционных преступлений, позволяя не только наказывать исполнителей, но и привлечь к ответственности организаторов коррупционных схем.

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