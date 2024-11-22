В Полтавской области мужчина отказался получать повестку и вызвал полицию: стало известно, чем все закончилось

В Полтавской области осудили мужчину, который отказался от мобилизации. Суд назначил ему 3 года лишения свободы.

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Об этом стало известно по приговору Лубенского районного суда Полтавской области, сообщает ТСН. Ранее его признали годным к службе.

Согласно информации суда, в августе 2024 года мужчина был признан годным для службы в армии. Ему пытались вручить повестку для отправки в воинскую часть, но житель Полтавщины решительно отказался ее получить.

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину. Он объяснил, что сотрудники территориального центра комплектования действительно пытались вручить ему повестку, но он отказался ее получить и вызвал полицию.

После этого военные подали заявление о его отказе от мобилизации. Суд рассмотрел материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ, назначив ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, Львовский окружной народный суд удовлетворил иск 22-летнего призывника, мобилизованного на военную службу, по его словам, противоправно. Молодой человек с помощью адвоката доказал, что не имел статуса военнообязанного, а также добровольно не подписывал контракт. Так он уволился со службы через суд, признавший эту мобилизацию незаконной.

Как сообщал OBOZ.UA, в Закарпатье Тячевский районный суд признал виновным в уклонении от мобилизации мужчины, который не явился в воинскую часть, ссылаясь на грибковое заболевание ног. Ему назначили пять лет заключения, впоследствии заменив этот срок на три года условного наказания.

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