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В Полтавской области мужчина отказался получать повестку и вызвал полицию: стало известно, чем все закончилось

OBOZ.UA
Новости. Общество
1 минута
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В Полтавской области мужчина отказался получать повестку и вызвал полицию: стало известно, чем все закончилось

В Полтавской области осудили мужчину, который отказался от мобилизации. Суд назначил ему 3 года лишения свободы.

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Об этом стало известно по приговору Лубенского районного суда Полтавской области, сообщает ТСН. Ранее его признали годным к службе.

Согласно информации суда, в августе 2024 года мужчина был признан годным для службы в армии. Ему пытались вручить повестку для отправки в воинскую часть, но житель Полтавщины решительно отказался ее получить.

В Полтавской области мужчина отказался получать повестку и вызвал полицию: стало известно, чем все закончилось

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину. Он объяснил, что сотрудники территориального центра комплектования действительно пытались вручить ему повестку, но он отказался ее получить и вызвал полицию.

В Полтавской области мужчина отказался получать повестку и вызвал полицию: стало известно, чем все закончилось

После этого военные подали заявление о его отказе от мобилизации. Суд рассмотрел материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ, назначив ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, Львовский окружной народный суд удовлетворил иск 22-летнего призывника, мобилизованного на военную службу, по его словам, противоправно. Молодой человек с помощью адвоката доказал, что не имел статуса военнообязанного, а также добровольно не подписывал контракт. Так он уволился со службы через суд, признавший эту мобилизацию незаконной.

Как сообщал OBOZ.UA, в Закарпатье Тячевский районный суд признал виновным в уклонении от мобилизации мужчины, который не явился в воинскую часть, ссылаясь на грибковое заболевание ног. Ему назначили пять лет заключения, впоследствии заменив этот срок на три года условного наказания.

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