В Одессе переселенцам из прифронтовых громад передали помощь от Фонда Рината Ахметова

Многие эвакуированные с прифронтовых территорий теперь живут в Одессе. Для людей, которые зарегистрировались в течение сентября-октября 2024 года в городе как ВПЛ, Фонд Рината Ахметова передал тысячу продуктовых наборов. Выдачи осуществляются в гуманитарном центре "Гостиная хата".

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В составе каждого набора – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Рінат Ахметов — Порятунок життів".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.