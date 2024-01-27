'В очереди за едой стояли 300 человек, половина – маленькие дети': волонтер из Мариуполя рассказал свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Он — известный свадебный тамада, вывезший из охваченного ужасом города многих мариупольцев. Видел, как люди теряли жизнь под обстрелами и разум от страха. Аскольд Квятковский из Мариуполя доверил свою историю Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Аскольд был уверен, что война ненадолго. Но 11 марта 2022 во двор его дома прилетели бомбы и погибли его соседи. В тот же день он перебрался с семьей в бомбоубежище в кинотеатре "Комсомолец".

"В хранилище 300 человек стояли с одноразовыми тарелками в очереди за едой. Половина из них – маленькие дети. Уже только после этого ты никогда больше не будешь таким, как раньше", — вспоминает Аскольд.

Новую действительность здоровая психика отказывалась воспринимать. Мужчина признается: никогда не знал, что душа — это мышца, которая может устать и больше не сопротивляться. Последней каплей стала поездка в магазин "Зеркальный" за продуктами.

"Мы отправились туда с другом. Когда вышли, увидели его знакомых. В золоте, бриллиантах, с пакетами еды они лежали на земле мертвые. В тот момент я осознал, что нужно рисковать и уезжать", – рассказывает Аскольд.

О том, как он ездил в Мариуполь еще 7 раз, жизнь с травмой "выжившего", и о своей помощи мариупольцам сейчас Аскольд рассказывает по ссылке.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея "Голоса Мирных" или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.