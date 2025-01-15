В Днепропетровской области пенсионер получил боевую повестку и уклонился от мобилизации: чем все закончилось

В Днепропетровской области пенсионер получил боевую повестку, но уклонился от мобилизации. Амур-Нижнеднепровский районный суд города Днепр признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и приговорил его к трем годам лишения свободы.

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Об этом свидетельствует решение суда. Так, в сентябре 2023 года человек, официально ушедший на пенсию в июне того же года, обратился в военкомат перед трудоустройством на прежнее место работы в "Шахтоуправлении Добропольское".

Он надеялся, что получит бронь, однако после прохождения военно-врачебной комиссии он был признан годным к службе, после чего получил боевую повестку. Однако вместо исполнения долга мужчина решил не идти в армию.

На суде пенсионер полностью признал свою вину. Он объяснил, что уклонение было связано со страхом за свою жизнь. Также отметил, что оставил работу из-за необходимости ухаживать за внучкой, но позже согласился вернуться на шахту из-за обещанной брони.

Подсудимый признал вину и просил суд учесть его обстоятельства. Однако уклонение от мобилизации является уголовным правонарушением в соответствии со статьей 336 Уголовного кодекса. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание – три года лишения свободы.

Напомним, в Черниговской области мужчину приговорили к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации после получения повестки. Он объяснил свой отказ советом матери, однако суд не принял этот аргумент как оправдание.

В Хмельницкой области к шестилетнему тюремному заключению приговорили мужчину, который не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки после получения боевой повестки. Он объяснил неявку тем, что в учреждение якобы "не ходили автобусы".

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернигове мужчину, уклонявшегося от призыва во время мобилизации, приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком два года. По данным следствия, гражданин Украины и уроженец Москвы не явился на призыв в воинскую часть после вручения повестки.

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