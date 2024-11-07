Утром местами туман, ночью до 5 градусов мороза: синоптики уточнили прогноз погоды на четверг, 7 ноября

В четверг, 7 ноября, в Украине будет безоблачная погода. Ночью ударит мороз, а днем температура прогреется кое-где до +14.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, в этот день ожидается переменная облачность.

На западе страны ночью и утром местами пройдут осенние туманы.

Ветер преимущественно северо-западный будет двигаться с умеренной скоростью 5-10 м/с.

Ночь на 7 ноября будет морозной, столбики термометров будут показываться от +4 до -1. На западе страны ночью 0...-5, а в Карпатах ночная температура опустится до зимних -2...-7.

Днем температура воздуха прогреется до +6...+11 градусов.

Холоднее всего традиционно будет в Карпатах, где столбики термометров днем будут показывать +4...+9.

Теплее всего в этот день будет в Закарпатье и юге страны, где температура поднимется до +14 градусов.

В Киеве и области 7 ноября переменная облачность. Осадков не предполагается.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В столице дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +8…+10. Ночью +2...+4.

По области температура ночью от +4 до -1, днем +6…+-11 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптикиня Наталья Птуха рассказала, что зима 2024-2025 годов в Украине может быть мягче, чем в предыдущие годы. Однако холодные периоды все же возможны.

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