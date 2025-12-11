Упрощенное перемещение военнослужащих между бригадами: в Генштабе объяснили, как это будет работать

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины внедрили новые механизмы, которые должны ускорить и упростить перемещение военнослужащих между частями. Обновление касается как переводов по рекомендательным письмам, так и назначения военных, вернувшихся после самовольного оставления части. Решения уже действуют и направлены на уменьшение бюрократии и избежание человеческого фактора.

По информации, обнародованной в официальном Telegram-канале Генерального штаба ВСУ, теперь рекомендательные письма направляются исключительно электронными средствами. В сообщении отмечается: "Введенный механизм гарантирует, что рекомендательное письмо будет рассмотрено командиром воинской части в кратчайшие сроки". Также в Генштабе подчеркивают, что новые правила исключают промежуточные звенья согласования при работе с документами по военным, которые вернулись после СЗЧ.

Электронный порядок взаимодействия

Введение электронных писем может показаться мелочью, но оно действительно меняет способ коммуникации между частями. Теперь военнослужащему не нужно проходить через длинную цепь командиров от отделения и взвода до батальона. Это уменьшает задержки и риск того, что кто-то на промежуточном уровне будет медлить или влиять на решение. Именно этого давно не хватало – понятного механизма, который устраняет лишнюю нагрузку на людей.

Объясняют в Генштабе и то, что электронная система помогает избежать ситуаций, когда военнослужащие пытаются использовать рекомендательные письма как способ перевестись из боевой бригады в подразделение с более комфортными условиями. Там прямо говорят, что такие практики недопустимы, и новые правила делают подобные попытки бессмысленными.

Процедуры и ограничения

Одним из ключевых изменений стало упрощение механизма назначения военнослужащих, вернувшихся после самовольного оставления части. Документы по таким бойцам теперь подаются сразу в Генеральный штаб, минуя корпуса, командование и другие промежуточные структуры. Это существенно ускоряет принятие решений и позволяет оперативно направлять военных на должности в тех бригадах, которые больше всего нуждаются в пополнении. Как отмечают в Генштабе, это могут быть и подразделения Десантно-штурмовых войск или части штурмового типа.

Также отдельно отмечается, что введенные изменения не модифицируют условий возвращения к службе после СЗЧ. Но все же они делают сам факт самовольного оставления части нецелесообразным для тех, кто пытается использовать его как путь к желаемому переводу. Для этого существуют другие законные механизмы, и в ведомстве советуют пользоваться именно ими.

Как сообщал OBOZ.UA, Офис генерального прокурора убрал из открытой статистики данные о самовольном оставлении части (СВЧ) и дезертирстве. Решение приняли из-за войны и роста угроз информационно-психологических операций против Украины.

