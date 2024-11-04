Украинцы ответили, сколько еще готовы нести груз войны: в результатах опросах заметили 'излом'

Социологи впервые за время полномасштабной войны зафиксировали снижение доли украинцев, готовых терпеть бремя войны "столько, сколько потребуется". Однако, несмотря на усталость и неопределенность, большинство населения остается настроенным на длительное противостояние.

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Об этом говорится в исследовании Киевского международного института социологии (КМИС). Согласно данным опроса, проведенного в сентябре-октябре 2024 года, 63% украинцев и дальше поддерживают продолжение борьбы за независимость.

Результаты исследования показывают, что хотя большинство респондентов готовы держаться столько, сколько нужно, часть населения все же начала ограничивать этот период. В новом опросе 15% украинцев отметили, что смогут терпеть войну еще несколько месяцев, а 4% - не больше полугода. Число тех, кто готов выдержать еще год, возросло с 3% до 6%.

Предыдущие опросы с начала войны до февраля 2024 фиксировали стабильную картину: около 71-73% украинцев отвечали, что готовы терпеть "столько, сколько будет нужно", а 2-3% ограничивали готовность до одного года. Доля тех, кто готов выдержать всего несколько месяцев или полгода, сохранялась на уровне 18-21%.

Наблюдается четкая связь между оценкой мощи России и готовностью украинцев терпеть войну. Среди тех, кто считает, что ресурсы России иссякают, 77% готовы терпеть столько, сколько потребуется, а всего 82% готовы выдержать длительный период.

Среди тех, кто верит в безграничные ресурсы России, лишь 52% выражают готовность терпеть столько, сколько нужно, и в общей сложности 59% готовы выдержать относительно долгий период. Однако даже среди этой группы 28% заявляют, что готовы терпеть всего несколько месяцев или полгода.

"Несмотря на все сложности и объективные основания для неопределенного будущего, несмотря на растущую усталость, большинство украинцев настроены на борьбу столько, сколько потребуется", – подытожил результаты исследования исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Как сообщал OBOZ.UA, более 80% украинцев проголосовали бы за вступление Украины в ЕС и НАТО, если бы эти вопросы выносились на референдум сейчас. В частности, за присоединение к Европейскому Союзу готовы проголосовать 88% и только 8% против.

Такие же показатели и по референдуму по вступлению страны в НАТО. За вступление в Альянс готовы проголосовать 86%, а против – только 10%.

По меньшей мере 91,5% украинцев доверяют Вооруженным силам нашей страны. 83% опрошенных также верят в победу Украины в войне, развязанной Россией.

Другой соцопрос показал, что более половины граждан – 61% – за то, чтобы в Украине существовала только одна Православная Церковь. Против такой идеи 16%, а для 20% респондентов этот вопрос не имеет значения.

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