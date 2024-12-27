'Украина за будущее без мусора': в 'L'Oréal Украина' рассказали о результатах инициативы 'Сортируй красоту'

В компании "L'Oréal Украина" заявили, что в течение 2024 года в рамках инициативы "Сортируй красоту" удалось собрать более 3,5 тонн объемного веса упаковок разного вида. Из них 70% – пластик, 20% – алюминий и 10% – бумага.

В настоящее время доступны 324 точки для сбора упаковок в сетях партнеров в 33 городах Украины. Инициатива "L'Oréal Украина" имеет целью сформировать у украинцев базовые полезные привычки по сортировке упаковок после использования косметики и, главное, сделать этот процесс легким, быстрым и доступным, сообщили в компании.

Достаточно перейти на сайт инициативы "Сортируй красоту", открыть карту, поделиться геолокацией и найти ближайшую точку сбора упаковок. Карта также позволяет увидеть, какие материалы и бренды принимаются в конкретном пункте сбора.

"Сырье становится все более дефицитным, а проблема загрязнения окружающей среды острее. Российское вторжение в Украину привело не только к социально-демографическим изменениям, но и к экологическим. Поэтому важно и дальше инициировать и приобщать украинцев к экосознательным акциям ради нашего благосостояния и будущих поколений", – говорится в сообщении "L'Oréal Украина".

В компании добавляют: по данным экологического проекта Citeo, ежегодно благодаря правильной сортировке и переработке косметической опаки можно избежать выбросов 1,6 млн тонн CO2, что является эквивалентом выбросов 780 тыс. автомобилей и 25 млрд литров воды.

Защита окружающей среды является важным приоритетом деятельности "L'Oréal Украина" в рамках программы устойчивого развития "L'Oréal в интересах будущего", заявили в компании.

Поэтому:

– к 2030 году 100% пластика, используемого в опаковке продукции компании, будет изготовлено из вторичного или биологического сырья;

– к 2025 году 100% пластиковой опаки продукции компании будет пригодным для повторного пополнения, многократного использования, переработки или компостирования;

– За 2021 год благодаря привлечению потребителей было отсортировано и направлено на утилизацию и переработку более 1 400 кг оков косметических продуктов брендов "L'Oréal Украина", рассказали в компании.

Также отмечается, что обязательства L'Oréal охватывают амбициозные цели до 2030 года в рамках программы устойчивого развития "L'Oréal в интересах будущего" и привлечь всю экосистему ради создания более инклюзивного и устойчивого общества.

Компания применяет упаковку для косметических средств из переработанного и пригодного для переработки пластика, косметические тубы из FSC-сертифицированного картона, уменьшает вес и объем упаковок, содержание первичного пластика, запустила производство бутылок бренда Biotherm совместно с Carbios со 100% биологически переработанного пластика, а также систему для повторного наполнения ароматом флакона, рассказали в "L'Oréal Украина".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее шведская экоактивистка Грета Тунберг призвала не забывать об экологических преступлениях России в Украине и привлечь Москву к ответственности. По словам Греты, подрыв Каховской дамбы не является уникальным, а является лишь частью злодеяний оккупантов.

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