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«У нас тысячи поставщиков»: эксперт объяснил, может ли Россия оставить Украину без интернета, и дал важный совет пользователям

Даниил Борщ
Даниил Борщ
Time to read2 мин
icon 1,0 т.
«У нас тысячи поставщиков»: эксперт объяснил, может ли Россия оставить Украину без интернета, и дал важный совет пользователям
Полное исчезновение интернета в Украине маловероятно из-за разветвленной сети из тысяч провайдеров
Источник: Создано с помощью ИИ

Полное отключение интернета в Украине маловероятно из-за разветвленной сети, состоящей из тысяч провайдеров, однако российские удары могут вызывать локальные перебои со связью. Пользователям, чья работа зависит от доступа к сети, рекомендуют позаботиться о резервном подключении и автономном питании.

Об этом в эфире Espreso и Slawa.TV рассказал эксперт по цифровым технологиям Александр Глущенко, который в 2016–2021 годах был членом правления Интернет-ассоциации. Он отметил, что украинская интернет-инфраструктура обладает особенностью, которая отличает её от многих европейских стран.

Почему полное исчезновение интернета маловероятно

По словам Глущенко, особенностью интернет-инфраструктуры является большое количество независимых операторов. Тысячи предпринимателей на протяжении многих лет развивали собственные сети, благодаря чему в Украине сформировалась разветвленная система оптических линий со значительным резервом.

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"Разговоры о том, что на всей территории Украины может исчезнуть интернет, – это возможно только тогда, когда либо Москва исчезнет, либо наступит День Победы. Нам тогда будет немного не до интернета – будем праздновать", – сказал эксперт.

В то же время российские атаки на телекоммуникационную инфраструктуру могут приводить к локальным перебоям из-за повреждения отдельных сетей и магистралей. Однако наличие нескольких провайдеров дает пользователям возможность воспользоваться альтернативными способами подключения.

«У нас тысячи поставщиков»: эксперт объяснил, может ли Россия оставить Украину без интернета, и дал важный совет пользователям

Интернет. Иллюстративное фото.

Источник: Pexels

Как обеспечить себе резервную связь

Глущенко советует тем, кто работает в интернете, заранее позаботиться об альтернативном канале связи. По его мнению, оптимально иметь основного и резервного провайдера, причем предпочтение следует отдавать операторам, использующим технологию PON, то есть прокладывающим оптический кабель непосредственно в дом.

Эксперт также обратил внимание на необходимость автономного питания. При наличии портативного зарядного устройства или зарядной станции можно поддерживать работу оптического приемника и Wi-Fi-роутера во время длительных отключений электроэнергии.

Еще одним вариантом резерва Глущенко назвал SIM-карты различных мобильных операторов. Это дает возможность переключиться на другую сеть в случае проблем с основным каналом связи.

"Особенность Украины в том, что у нас тысячи поставщиков услуг и существует конкуренция. Если бы подобная ситуация сложилась в европейской стране, где всего несколько игроков, там риск остаться без связи был бы значительно выше.Поэтому интернет будет. Главное, чтобы абоненты со своей стороны позаботились о резерве и электроэнергии", – подытожил Глущенко.

Напомним, российские удары повредили дата-центры уже девяти провайдеров в Киеве. Из-за этого часть абонентов временно теряла доступ к сети, при этом компании использовали резервные площадки и работали над восстановлением поврежденной инфраструктуры.

Как писал OBOZ.UA, в Министерстве цифровой трансформации рассказали о готовности мобильных сетей к длительным отключениям электроэнергии. В ведомстве отметили, что операторы усиливают резервное питание оборудования, чтобы абоненты могли оставаться на связи во время отключений электроэнергии.

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