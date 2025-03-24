Тушеная капуста с мясом и грибами: рецепт сытного блюда на каждый день

Тушеная капуста – очень вкусное и сытное, при этом бюджетное блюдо для обеда и ужина. Для более сытного варианта добавьте мясо, грибы, а для аромата – сливы.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты, с мясом, грибами и сливами.

Ингредиенты:

Масло растительное – 30 г

Капуста белокочанная – 0,5 кг

Капуста квашеная – 500 г

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Ребра свинные – 1 кг

Томаты – 3-4 шт.

Сливы (по желанию) – 3-4 шт.

Грибы сушеные (по желанию) – 50 г

Соль, перец, копченая паприка, чеснок, щепотка тмина, лавровый лист

Чернослив копченный

Копченные колбаски или бекон

Способ приготовления:

1. Грибы замочите водой, лук нарежьте кубиком, морковь натрите. Мясо нарежьте и жарьте до румяности (не до готовности). Мясо откладываем в кастрюлю. На этой же сковороде жарим морковь и лук.

2. Нарезаем (шинкуем) капусту. К зажарке добавляем 2 вида капусты и отжатые, нарезанные грибы (если вы готовите с ними). Жарим минут 10.

3. Добавляем капусту к мясу, добавляем копченую паприку и чеснок и добавляем немного воды. Тушим капусту с мясом примерно 30 минут. Добавляем нарезанные томаты, лавровый лист, соль, перец, специи по вкусу или замоченный чернослив. Тушим еще минут 10-15 и готово.

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