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Тушеная капуста с мясом и грибами: рецепт сытного блюда на каждый день

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
738
Рецепт капусты

Тушеная капуста – очень вкусное и сытное, при этом бюджетное блюдо для обеда и ужина. Для более сытного варианта добавьте мясо, грибы, а для аромата – сливы. 

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Тушеная капуста с мясом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты, с мясом, грибами и сливами.

Рецепт капусты

Ингредиенты: 

  • Масло растительное – 30 г
  • Капуста белокочанная – 0,5 кг
  • Капуста квашеная – 500 г 
  • Морковь – 1 шт. 
  • Лук – 1 шт. 
  • Ребра свинные – 1 кг 
  • Томаты – 3-4 шт. 
  • Сливы (по желанию) – 3-4 шт. 
  • Грибы сушеные (по желанию) – 50 г 
  • Соль, перец, копченая паприка, чеснок, щепотка тмина, лавровый лист
  • Чернослив копченный 
  • Копченные колбаски или бекон 

Способ приготовления: 

1. Грибы замочите водой, лук нарежьте кубиком, морковь натрите. Мясо нарежьте и жарьте до румяности (не до готовности). Мясо откладываем в кастрюлю. На этой же сковороде жарим морковь и лук.

Грибы для блюда

2. Нарезаем (шинкуем) капусту. К зажарке добавляем 2 вида капусты и отжатые, нарезанные грибы (если вы готовите с ними). Жарим минут 10.

Приготовление капусты

3. Добавляем капусту к мясу, добавляем копченую паприку и чеснок и добавляем немного воды. Тушим капусту с мясом примерно 30 минут. Добавляем нарезанные томаты, лавровый лист, соль, перец, специи по вкусу или замоченный чернослив. Тушим еще минут 10-15 и готово. 

Готовая капуста

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