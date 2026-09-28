При выборе чемодана для путешествия стоит учитывать не только его размер, вес и удобство, но и цвет. Специалисты советуют обратить внимание на то, насколько легко багаж можно отличить от десятков других сумок после прилета.

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Об этом пишет AOL. Рекомендации по чемоданам давал европейский лоукостер Ryanair.

В Ryanair советуют путешественникам с осторожностью относиться к чемоданам черного, серого и темно-синего цветов. Именно такие оттенки очень распространены, поэтому на багажной ленте легко не заметить разницу между несколькими похожими сумками.

После длительного перелёта пассажиры могут быть уставшими или невнимательными. Из-за этого существует риск, что человек случайно заберёт чужой чемодан, приняв его за свой.

Для пассажиров Ryanair такая ситуация может быть особенно неприятной, поскольку за перевозку багажа в этой авиакомпании нужно доплачивать отдельно.

Необязательно покупать чемодан яркого цвета. Чтобы быстро находить свой багаж, можно использовать заметную наклейку, яркую ленту или чехол на ручку.

В то же время слишком дорогой вид, кричащие цвета или узнаваемый бренд могут привлекать нежелательное внимание. Поэтому самый простой способ — сделать обычный чемодан уникальным с помощью небольшой яркой детали.

Трэвел-ведущая Саманта Браун также рекомендует положить внутрь багажа AirTag или другой трекер, чтобы иметь возможность отследить его местонахождение. Кроме того, внутри стоит оставить листок с контактными данными владельца.

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Это может помочь вернуть чемодан, если внешняя багажная бирка оторвётся или сумку случайно заберёт другой пассажир.

В то же время в багаж не следует класть запрещённые предметы, в частности, портативные зарядные устройства. В отношении трекеров с небольшими батарейками действуют отдельные правила авиаперевозок.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что путешественникам стоит отказаться от популярного способа маркировать чемоданы яркими лентами перед полетом. Такой аксессуар может зацепиться за оборудование в аэропорту, из-за чего багаж может повредиться или задержаться.

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