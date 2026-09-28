Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыТрамп и Си договорились не обострять ситуацию: что получили США, Китай и Украина по итогам встречи лидеров двух сверхдержав. Интервью с ОгрызкоТрамп и Си договорились не обострять ситуацию: что получили США, Китай и Украина по итогам встречи лидеров двух сверхдержав. Интервью с ОгрызкоДержат город в блокаде: идентифицированы оккупанты, которые могут быть причастны к гуманитарной катастрофе в ОлешкахДержат город в блокаде: идентифицированы оккупанты, которые могут быть причастны к гуманитарной катастрофе в ОлешкахЕй навсегда будет 16: появились подробности о девушке, которую Россия убила ударом по Сумам. ФотоЕй навсегда будет 16: появились подробности о девушке, которую Россия убила ударом по Сумам. Фото"Нужно быть готовыми к уступкам": Папа Римский осудил рост оборонных расходов ЕС"Нужно быть готовыми к уступкам": Папа Римский осудил рост оборонных расходов ЕСОтбивалась 45 минут: в Стамбуле кошка спасла квартиру от ограбления. Фото и видеоОтбивалась 45 минут: в Стамбуле кошка спасла квартиру от ограбления. Фото и видеоИллюстрация. ГороскопЛьвов ждут большие проблемы, а Девы смогут сделать правильный выбор: гороскоп на 29 сентябряИллюстрация — фотофиксация ДТПМИД обратился к гражданам за рубежом: что "запретили" делать украинцам в ЕСНа Днепропетровщине в результате российского удара погибли двое подростков. ФотоНа Днепропетровщине в результате российского удара погибли двое подростков. ФотоПотери России в УкраинеВСУ отминусовали за сутки еще 1440 оккупантов и сожгли три танка: данные Генштаба

Туристам рекомендуют не покупать чемоданы этих трех цветов: есть веская причина

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read1 мин
icon 2,3 т.
Туристам рекомендуют не покупать чемоданы этих трех цветов: есть веская причина
Эксперты рекомендуют более внимательно подходить к выбору цвета чемоданов.
Источник: Unsplash.

При выборе чемодана для путешествия стоит учитывать не только его размер, вес и удобство, но и цвет. Специалисты советуют обратить внимание на то, насколько легко багаж можно отличить от десятков других сумок после прилета.

Об этом пишет AOL. Рекомендации по чемоданам давал европейский лоукостер Ryanair.

В Ryanair советуют путешественникам с осторожностью относиться к чемоданам черного, серого и темно-синего цветов. Именно такие оттенки очень распространены, поэтому на багажной ленте легко не заметить разницу между несколькими похожими сумками.

После длительного перелёта пассажиры могут быть уставшими или невнимательными. Из-за этого существует риск, что человек случайно заберёт чужой чемодан, приняв его за свой.

Для пассажиров Ryanair такая ситуация может быть особенно неприятной, поскольку за перевозку багажа в этой авиакомпании нужно доплачивать отдельно.

Читайте также
Дмитрий СнегиревДмитрий Снегирев
icon 1,2 т.
Стратегический форпост в заложниках: как оккупанты превратили Олешки в зону искусственного голода
icon 1,2 т.
Стратегический форпост в заложниках: как оккупанты превратили Олешки в зону искусственного голода
Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
icon 452
Когда будут магнитные бури в октябре: названы опасные даты
icon 452
Когда будут магнитные бури в октябре: названы опасные даты
Дарья ДуроваДарья Дурова
icon 375
40 блинов за 10 минут: американец установил необычный рекорд
icon 375
40 блинов за 10 минут: американец установил необычный рекорд

Необязательно покупать чемодан яркого цвета. Чтобы быстро находить свой багаж, можно использовать заметную наклейку, яркую ленту или чехол на ручку.

В то же время слишком дорогой вид, кричащие цвета или узнаваемый бренд могут привлекать нежелательное внимание. Поэтому самый простой способ — сделать обычный чемодан уникальным с помощью небольшой яркой детали.

Трэвел-ведущая Саманта Браун также рекомендует положить внутрь багажа AirTag или другой трекер, чтобы иметь возможность отследить его местонахождение. Кроме того, внутри стоит оставить листок с контактными данными владельца.

Это может помочь вернуть чемодан, если внешняя багажная бирка оторвётся или сумку случайно заберёт другой пассажир.

В то же время в багаж не следует класть запрещённые предметы, в частности, портативные зарядные устройства. В отношении трекеров с небольшими батарейками действуют отдельные правила авиаперевозок.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что путешественникам стоит отказаться от популярного способа маркировать чемоданы яркими лентами перед полетом. Такой аксессуар может зацепиться за оборудование в аэропорту, из-за чего багаж может повредиться или задержаться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Похожие темы
туристыпутешествияУкраина
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться