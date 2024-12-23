Туман и небольшой снег: каких капризов ожидать от погоды в понедельник, 23 декабря

В понедельник, 23 декабря, погода в Украине будет облачной с прояснениями, также ожидаются осадки. На востоке и юге пройдут дожди, а на западе прогнозируют снег.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Так, в южных, восточных, Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях будет дождь. На крайнем западе Украины местами выпадет небольшой снег, а на остальной территории день пройдет без осадков.

На юге, востоке страны и в большинстве центральных областей ночью и утром местами можно будет увидеть туман.

"Ветер юго-восточный, 5-10 м/с", – говорится в прогнозе.

Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза, днем будет от 2 градусов мороза до 3 тепла. В южной и восточной части страны ночью около нуля, днем 2-7 градусов тепла, на юге Одесщины и в Крыму до 10 с плюсом.

В Киевской области в понедельник осадков не ожидается, хотя и будет облачно с прояснениями.

Температура по области ночью составит 0-5 градусов мороза, днем от 2 мороза до 3 градусов тепла. В Киеве ночью 2-4 градуса мороза, днем 0-2 градуса тепла.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале новой рабочей недели в Украине ожидается преимущественно плюсовая температура, только на западе столбики термометра покажут незначительный минус. Часть страны накроют осадки в виде дождя и мокрого снега, а на остальной территории сохранится сухая погода.

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