Тепло, туман и небольшой дождь: какой будет погода в Украине в начале новой недели

В Украине в первый день новой недели, 28 октября, ожидается относительно теплая погода, есть вероятность незначительных дождей по всей стране. 29 октября осадков не будет, а температура днем снизится на несколько градусов.

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Свежий прогноз погоды опубликован на сайте Укргидрометцентра. И в понедельник, и во вторник сотрудники УкрГМЦ прогнозируют в среднем +6...+8 (на востоке +4...+8) градусов ночью.

Днем в понедельник, 28 октября, термометры покажут в среднем +11...16, в южных областях до +18, а на Одесщине – даже до +19 градусов. Самая низкая температура будет в восточной части страны, примерно +10...+14.

В западных, Черниговской, Сумской и юго-восточных областях ночью и утром местами туман.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Днем во вторник, 29 октября, в большинстве регионов +11...+13. Тепло останется на юге. Там, по данным синоптиков, воздух прогреется до +14...+17 градусов.

Ветер будет северо-западным и утихнет до 1-3 ночью и до 3-8 метров в секунду днем.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, средняя температура воздуха в ноябре в Украине может быть несколько выше климатической нормы. Об этом свидетельствуют данные расчетов мировых прогностических центров.

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