Сунет осенний холод с обильными дождями: какой будет погода в Украине в начале недели

В Украине погода в последний день сентября останется теплой на юге, востоке и частично в центре. На остальной территории будет прохладнее, а западную часть страны накроют дожди.

Видео дня

Прогнозом поделился сайт Украинского гидрометеорологического центра. В понедельник, 30 сентября, синоптики ожидают также сильный северный и юго-восточный ветер – до 7-12, а местами с порывами до 15-20 метров в секунду.

В западных, Житомирской и Винницкой областях – облачно, кратковременные дожди, ночью в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях местами значительные дожди. Температура ночью +4...+9, днем +​​8...+13 градусов.

На высокогорье Карпат ожидают дождь и мокрый снег. Температура ночью и днем ​​0...+5 градусов.

На остальной территории в понедельник – переменная облачность, без осадков, лишь в Киевской и Черниговской областях в темное время суток местами кратковременный дождь. Температура ночью +9...+14, на побережье морей до +16; днем +​​20...25 градусов. В большинстве северных областей ночью +6...+11, днем ​​+14...+19 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, начальница отдела агрометеорологии УкрГМЦ Татьяна Адаменко прогнозирует относительно сухую осень 2024 года в нашей стране. Это связано с антициклоном. Больше всего осадков ожидается на западе Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!