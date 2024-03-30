Сумщина страдает от вражеских атак: несмотря на риски обстрелов, Фонд Рината Ахметова передал помощь

Более 200 сокрушительных ударов ежедневно наносит Россия по Сумщине. Больше всего страдают пограничные громады, в частности, Ворожбянская — от Ворожбы до границы со страной-агрессором около семи километров. Именно этому сообществу Фонд Рината Ахметова передал гуманитарную помощь, в которой остро нуждаются люди.

Несмотря на риски обстрелов и регулярные атаки врага, Фонд доставил сюда 4 тысячи наборов с продуктами первой необходимости. Их уже начали получать жители Ворожбянской громады, в которое входят двенадцать населенных пунктов.

Фонд Рината Ахметова приглашает руководителей других громад Сумской области предоставить обращение о помощи.

Что входит в продуктовый набор? Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье. Это помощь, которую люди ждут.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить продуктовый набор? По вопросам получения продовольственной помощи территориальным громадам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.