Суд избрал меру пресечения водителю, который сбил насмерть трех женщин на остановке в Хмельницком: детали дела

В среду, 20 ноября, 27-летнему водителю, который сбил насмерть трех человек на остановке в Хмельницком, избрали меру пресечения. Он взят под стражу на 60 суток без права внесения залога.

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Об этом сообщает "Суспільне". Смертельное ДТП, в результате которого погибли три женщины в возрасте 60, 56 и 53 лет, а также были повреждены два транспортных средства, произошло в понедельник, 18 ноября.

Судья Хмельницкого горрайонного суда принял решение оставить подозреваемого под стражей до 16 января 2025 года без права внесения залога. Такое ходатайство поддержали следователь и прокурор.

В зале подозреваемый признал свою вину. Его адвокат подтвердил эти слова и сообщил, что апелляцию на решение суда подавать не будет.

Известно, что водитель находился за рулем с явными признаками алкогольного опьянения. Правоохранители задержали его сразу на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что 18 ноября в Хмельницком произошло дорожно-транспортное происшествие: пьяный водитель въехал в остановку общественного транспорта. Известно, что три человека погибли, также повреждены два транспортных средства. ДТП произошло у перекрестка улиц Заречанской и Победы.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 ноября в селе Святопетровское Киевской области легковушка на скорости съехала с дороги и перевернулась. В результате ДТП машина превратилась в груду металлолома, есть погибший и пострадавший.

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