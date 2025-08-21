'Стальной фронт' передал Нацгвардии 33 автомобиля на 25 млн грн

Инициатива "Стальной фронт" Рината Ахметова продолжает усиливать мобильность украинских подразделений на передовой. На этот раз при поддержке компании "Метинвест" бригада Национальной гвардии Украины получила 33 автомобиля – пикапы и внедорожники – общей стоимостью 25 миллионов гривен.

Автомобили закупили по всей Европе – это преимущественно техника с высокой проходимостью, уже показавшая себя в боевых условиях. Среди переданного – модели Mitsubishi L200, Volkswagen Amarok, VW Transporter и другие. Часть автомобилей оборудована дополнительными средствами защиты и усиленными ходовыми системами.

"Мы благодарны за помощь. Автомобили – это не только логистика. Это возможность спасать раненых, быстро перемещаться между позициями, поддерживать боевые действия в сложных условиях", – отметил представитель бригады.

Передача техники состоялась с учетом потребностей бригады: часть машин уже находится на боевых заданиях, остальные проходят дооборудование.

"Для "Метинвеста" и Стального фронта это системная работа – мы регулярно обеспечиваем военных транспортом, средствами РЭБ, укрытиями, дроном-оборудованием. Эта партия авто – еще один шаг в этой стратегии поддержки", – прокомментировал глава офиса генерального директора Группы "Метинвест" Александр Водовиз.

"Стальной фронт" Рината Ахметова – это масштабная программа помощи украинским военным, которую реализуют компании SCM, в частности "Метинвест". С начала полномасштабного вторжения в рамках инициативы Вооруженные силы и другие силовые структуры получили технику, бронирование, укрытия, медицинское оборудование, дроны, средства связи на сотни миллионов гривен.