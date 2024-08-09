Снова в большинстве областей будет дождь: синоптики дали прогноз на субботу, 10 августа

В субботу, 10 августа, на Украине ожидается переменная погода с дождями и грозами. Сухо и солнечно будет только в нескольких регионах.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, эти выходные в Украине не будут слишком жаркими.

10 августа через территорию Украины будет проходить атмосферный фронт. Ночью он повлечет за собой западные, северные и центральные области, а днем по всей Украине кроме востока и запада, локальные кратковременные дожди и местами с грозами.

Воздушные потоки в течение выходных будут преобладать северо-западные, умеренные скорости 5-10 м/с, что придаст немного свежести. Потому и температурные показатели будут не слишком высокими.

Так, в субботу температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +14…+19, на побережье морей до +22.

Днем в большинстве регионов Украины будет +23...+28. И только на юге и востоке страны, а также в Крыму будет традиционно теплее, там температура воздуха будет в пределах +29...+34.

Прохладнее всего будет на высокогорье Карпат, где ночью ожидается +10...+15, днем +18...+23°.

В Киеве и области в субботу, 10 августа, будет стоять переменная облачность, пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в столице ночью +16...+18, днем +24...+26.

По области ночью +14...+19°, днем +23...+28.

Метеорологи предупреждают о пожарной опасности в Украине

Так, 10 августа в Крыму, восточных, большинстве южных и центральных областях, а также в Сумской области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко рассказала, что после непродолжительного похолодания в Украину снова может вернуться аномальная жара. По ее словам, уже на следующей неделе с 12 августа столбики термометров в некоторых регионах поднимутся до +40 °С.

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